Утром в среду скончался один из пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает РБК со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Таким образом, общее число погибших выросло до 140.

По словам Мурашко, в больницах в крайне тяжелом состоянии остаются четверо раненых в результате теракта. Еще 19 пациентов, в том числе трое детей, находятся в тяжелом состоянии, 34 пострадавших — в состоянии средней тяжести, 23 раненых готовятся к выписке из стационара.

Telegram-канал Baza утверждает, что "сотрудники оперативных служб" на основе обращений родственников также составили список пропавших без вести при теракте. В перечень попали 95 человек, с которыми родные не могут выйти на связь и которые отсутствуют в списках погибших и пострадавших. Некоторые из них могли стать жертвами террористов, но еще не опознаны, отмечает Baza.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", где должно было состояться выступление группы "Пикник". Террористы открыли стрельбы по посетителям и сотрудникам площадки, а также подожгли зрительный зал. В результате в здании начался пожар, крыша "Крокуса" частично обвалилась. Позднее суд арестовал предполагаемых исполнителей и их соучастников.

После теракта в связанное с "Исламским государством" информационное агентство "Амак" сообщило, что движение взяло на себя ответственность за нападение. Источники американских СМИ среди официальных лиц рассказали, что считают вероятными организаторами атаки группировку "Вилаят Хорасан", входящую в ИГИЛ.

Российские пропагандисты и некоторые официальные лица настаивают, что к теракту причастна Украина. Президент РФ Владимир Путин на следующий день после атаки заявил, что для пытавшихся скрыться террористов было организовано "окно" с украинской стороны для перехода границы. Киев отрицает любые обвинения в причастности к нападению на "Крокус".

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