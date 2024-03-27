Еврокомиссия разрешила депозитарию ценных бумаг Euroclear, где хранится значительная часть замороженных активов Центробанка РФ, не передавать Киеву доходы, полученные от инвестирования этих активов. Об этом пишет Politico со ссылкой на поступивший в редакцию комментарий Euroclear.

"Прибыль за 2022–2023 годы, связанная с российскими замороженными активами, отделена от прибыли, полученной в рамках "обычного бизнеса". Мы не распределяем эту прибыль среди акционеров и сохраняем ее до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие указания", — говорится в письме.

Предполагается, что эти средства будут использованы "для покрытия расходов, рисков и убытков, понесенных центральными депозитариями ценных бумаг из-за войны в Украине". В частности, отмечает Politico, деньги могут пойти на оплату судебных издержек — Россия подала уже 94 иска к Euroclear, рассказал источник в бельгийском правительстве.

Ранее Еврокомиссия утвердила план, согласно которому прибыль от замороженных в ЕС российских государственных активов будет передана Киеву. 90% от этих средств направят на закупку оружия через Европейский фонд мира, 10% — на восстановление Украины. Решение еще должны утвердить лидеры стран Евросоюза; на саммите в конце прошлой недели консенсуса достичь не удалось.

Politico обращает внимание, что план предполагает использование доходов, полученных после 15 февраля 2024 года, когда инициатива была предварительно одобрена в Брюсселе. Украина считает использование сразу 5 млрд евро в виде страховки непропорциональным, заявил в комментарии изданию министр юстиции Денис Малюська, признав, что "существуют очень ограниченные обстоятельства, при которых правила могут применяться задним числом".

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