Передавая российским спецслужбам в начале марта информацию об угрозе совершения теракта в РФ, США указывали на красногорский концертный зал "Крокус Сити Холл" как потенциальную цель исламистов. Об этом пишет во вторник, 2 апреля, газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Крокус "Высокая степень конкретности предупреждения подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что "Исламское государство" готовит нападение, угрожающее большому количеству мирных жителей, и прямо противоречит утверждениям Москвы, что предупреждения США носили слишком общий характер, чтобы помочь предотвратить теракт", - говорится в публикации.

Совет национальной безопасности (СНБ) США ранее сообщил, что Вашингтон "передал российским властям информацию о планируемом теракте в Москве, но не говорил, что "Крокус Сити Холл" был назван при этом в качестве возможной цели", напоминают в WP. Предоставить журналистам комментарий для нынешней статьи в СНБ отказались. В пресс-службе Кремля на соответствующий запрос не ответили.

"Указывать на конкретную цель террористов - необычный шаг"

Вашингтон регулярно делится информацией о возможных террористических атаках с иностранными государствами, следуя принципу, известному как "обязанность предупреждать". Однако "передавать противнику информацию о конкретных целях является необычным шагом", приводит WP оценку экспертов: "Ведь это связано с риском раскрытия путей получения США разведданных и может поставить под угрозу разведывательную деятельность или человеческие источники". Однако информация о подготовке теракта в концертном зале означала и потенциальную угрозу для американцев в России, поясняется в статье.

По словам источников издания, информацию о готовящемся теракте американские спецслужбы передали ФСБ 6 марта. На следующий день, 7 марта, посольство США в Москве опубликовало предупреждение о возможной террористической атаке в столице РФ. В нем говорилось, что посольство отслеживает сообщения о том, что "экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендовано избегать больших скоплений людей в течение ближайших 48 часов".

Почему не усилили меры безопасности

"Почему после первоначального предупреждения не была усилена и поддержана на высоком уровне безопасность, остается неясным. Возможно, российские спецслужбы, увидев, что в ближайшие дни после 7 марта нападения не произошло, предположили, что информация США была неверной, и ослабили бдительность", - приводит газета рассуждения американских чиновников.

После теракта в "Крокусе" спецслужбы США заявили, что за ним стоит ячейка"Исламского государства" под названием "Вилаят Хорасан", однако президент РФ Владимир Путин и ФСБ попытались возложили ответственность на Украину, напоминают в WP.

The Washington Post отмечает, что американские спецслужбы также предупредили Россию о возможной атаке на синагогу в Москве. 7 марта ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в московской синагоге, готовившегося боевиками отделения "Исламского государства" "Вилаят Хорасан".

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник". В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты.

Жертвами этого теракта стали 144 человек, 551 человек пострадал. 26 марта глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что Москва получила от США информацию о подготовке теракта, отметив, что эти сведения носили "общий характер". 2 апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также заявил, что предоставленная США информация была общей и не позволила определить всех участников теракта в "Крокус Сити Холле".

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