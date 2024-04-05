С февраля этого года ЧВК "Вагнер" под руководством нового командира Антона Елизарова возобновила набор наёмников для отправки в страны Африки. За последний месяц официальный телеграм-канал ЧВК "Вагнер" по трудоустройству опубликовал около двух десятков сообщений о начавшемся наборе, сообщает "Радио свобода".

Издание "Вёрстка" совместно с проектом Nordsint установила, кто теперь отвечает за вербовку наёмников для отправки в Африку.

После годового перерыва ЧВК "Вагнер" возобновила набор наёмников для отправки в Африку. Ранее, в марте 2023 года, подобный набор приостанавливали из-за формирования наёмнических групп для участия в войне в Украине.

Теперь же, судя по постам в каналах и чатах, связанных с ЧВК "Вагнер", представители группировки набирают бойцов для участия в операциях в Мали в западной Африке. В середине февраля аккаунты, связанные с ЧВК, сообщали, что полковник Ассими Гоита, находящийся у власти в Мали, продлил договор с ЧВК "Вагнер" на размещение в стране.

Как стало известно "Вёрстке, из новобранцев ЧВК формируют штурмовые отряды. Часть из них также направляют в отряд по управлению беспилотниками. Набор проводится не только среди россиян, но и среди жителей Беларуси.

Организаторы набора ищут желающих среди мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, обещают им контракт от шести месяцев, зарплату от 240 тысяч рублей и страхование жизни. Аналогичную сумму предлагали и желающим отправиться воевать в Украину, говорится в публикации "Вёрстки".

Корреспондент "Вёрстки" под видом потенциального "сотрудника" ЧВК связался с рекрутёром с позывным "Серг". "По документам, если какие-то справки будут долго делаться, пиши мне, мы решим всё. В идеале в две недели уложиться, планируем следующую группу отправить в середине апреля", — сказал тот. — Ты готовишь весь пакет документов и сообщаешь мне, я тебе сообщаю точку, когда прибыть к борту".

Другой рекрутёр с позывным "Фрейзер" сказал, что поток желающих вступить в ряды наёмнической организации в Африке большой. "Уже не хотят в Украину ехать двухстотиться. А в Африке рисков таких нет. Да и погода повеселее", — добавил он.

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