Правящая в Польше коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском в ходе местных выборов, прошедших в воскресенье, 7 апреля, закрепила результат, достигнутый после парламентских выборов в октябре 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты предварительного опроса института Ipsos.

Тем не менее национал-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), которая до поражения на парламентских выборах правила в Польше на протяжении восьми лет, до сих пор остается самой популярной среди избирателей.

По данным Ipsos, "Право и справедливость" набирает 33,7% голосов, альянс "Гражданская коалиция" Туска — 31,9%, а входящие в правящую коалицию партии "Третий путь" и "Новые левые" — 13,5% и 6,8% соответственно.

"Победа проевропейских сил на парламентских выборах 15 октября теперь повторилась и на местных выборах", — прокомментировал предварительные результаты Туск.

Окончательные результаты местных выборов в Польше будут опубликованы в среду, 10 апреля.

Новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском было приведено к присяге в декабре 2023 года. Это стало возможным после парламентских выборов в октябре, в результате которых бывшей правящей партии "Право и справедливость" не удалось сформировать новый кабинет министров.

Хотя ПиС осталась крупнейшей партией по количеству мест в парламенте (194 из 460), найти союзников для формирования правительства большинства она не смогла. Оппозиционная коалиция, состоящая из партий "Гражданская платформа", "Новые левые" и "Третий путь" получила в парламенте 248 мест.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!