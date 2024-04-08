Недавно правительство Эстонии вновь село за стол переговоров, чтобы обсудить государственный бюджет. О финансовом положении государства нельзя сказать ничего радужного, сообщает портал Delfi.ee.

"Финансовое положение очень плохое. По этой причине мы (правительство - Ред.) фактически каждый месяц обсуждаем и бюджетную стратегию, и госбюджет", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью эстонскому Delfi. "В экономике дела идут лучше, но, к сожалению, это не означает хороших новостей в финансовой сфере", - признала она.

Премьер-министр Эстонии говорит, что в этой ситуации есть два варианта: найти дополнительные источники доходов или снизить расходы. "В нашем распоряжении два инструмента", - сказал Каллас. По ее словам, "к сожалению, нет однозначных решений".

Повышение налогов в следующем году будет отменено, как и планировалось, заверила Каллас: "Это то, что внесет реальный вклад в восстановление экономики".

А как насчет сокращения государственных расходов? "Мы постоянно обсуждаем этот вопрос", - сказала премьер-министр. Она пообещала, что решения будут представлены общественности, когда все будет обсуждено и согласовано: "Нет смысла беспокоиться о вещах, которые еще не решены. Окончательные решения мы примем в августе".

Каллас также сообщила, что дефицит бюджета возрос за счет увеличения различных расходов - на здравоохранения, социальные пособия, расходов на оборону и выплаты процентов по кредитам. "[В последнем случае] эти деньги просто уходят в небытие. Они попадают в банки. Они не работают ни на Эстонское государство, ни на народ Эстонии", - сказала Каллас.

Но как выбраться из финансовой ямы? Премьер-министр подчеркивает, что делается все возможное для улучшения ситуации. Однако она констатировала, что общество не понимает, почему правительству приходится принимать трудные решения. "Это заботы всех нас", - подчеркнула она.

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