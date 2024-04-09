Суд над подозреваемыми в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в связи с опубликованными в 2016 году "Панамскими досье" начался в понедельник, 8 апреля, в Панаме.

На скамье подсудимых находятся 27 человек. Среди них - адвокаты Юрген Моссак и Рамон Фонсека, чья юридическая фирма Mossack Fonseca была в центре утечки данных о сомнительных офшорных счетах. На заседании суда Моссак отрицал свою вину. Ожидается, что судебное разбирательство продлится до 26 апреля. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.

"Панамские досье": сотни знаменитостей, включая друга Путина

В апреле 2016 года ряд крупных СМИ по всему миру опубликовали расследование, основанное на анализе внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тысяч офшорных компаний из 200 стран.

В 2019 году немецкие общественно-правовые медиакомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung подсчитали, что офшорный скандал, вызванный публикацией "панамских досье", повлек за собой выплату в общей сложности 1,07 млрд евро - как штрафов, так и доплаты налогов.

Наиболее заметным российским фигурантом "панамских досье" стал виолончелист Сергей Ролдугин, который называл себя другом российского президента Владимира Путина. Ему, согласно опубликованным данным, принадлежали три офшорные компании с оборотом в несколько миллиардов долларов, которые проводили подозрительные сделки.

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