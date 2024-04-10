Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico подверг критике высказанные Дональдом Трампом идеи о том, как закончить войну, если он вернется в Белый дом.

Как писала ранее газета The Washington Post, ссылаясь на знакомых с планом собеседников издания, Трамп якобы планирует оказать давление на Киев и заставить Украину отказаться от части своей территории, включая Крым и Донбасс.

Зеленский назвал подобные планы "примитивными". "Если сделка заключается в том, что мы просто отдаем свои территории, а именно такая идея стоит за ней, то это очень примитивная идея. [...] Мне нужны очень веские аргументы. Мне не нужна фантастическая идея, мне нужна реальная идея, потому что на карту поставлены жизни людей", — сказал Зеленский.

По словам украинская лидера, любая сделка, в которой президенту РФ Владимиру Путину просто отдадут землю в обмен на прекращение боевых действий, лишь откроет путь для новых захватнических войн России в будущем. Мир, достигнутый путем переговоров, по его словам, не должен оставить Путину "никаких возможностей для осуществления своих планов".

В интервью Зеленский временами выражал недовольство западными союзниками, которые недостаточно оперативно предоставляют военную помощь (наиболее ярко он выразил это в адрес Германии), и признавал, что Украина находится под сильным давлением, требующим от нее новых успехов в войне, пишет Politico.

Интервью проходило на английском и украинском языках, частично с помощью переводчиков.

В последние недели два законодателя-республиканца, выступающие за помощь Украине, — депутаты Майк Тернер из Огайо и Майк Маккол из Техаса — заявили, что российская пропаганда проникла в мышление некоторых членов Конгресса.

Отвечая на вопрос об этом утверждении, Зеленский сказал, что оно преуменьшает проблему российского влияния в таких демократических странах, как Соединенные Штаты. "У них есть свои лобби везде: в США, в странах ЕС, в Великобритании, в Латинской Америке, в Африке, — сказал Зеленский. — Когда мы говорим о Конгрессе — вы замечаете, как они работают с обществом в Соединенных Штатах?"

"Они продвигают свой нарратив через СМИ, — сказал украинский президент, не называя конкретных имен. — Это не российские граждане или уроженцы России, нет. Это представители определенных медиагрупп, граждане США. Именно они выступают в СМИ с соответствующими сообщениями, иногда очень пророссийскими".

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