Информация The Washington Post о намерении Трампа заставить Украину отдать России Крым и Донбасс в случае переизбрания президентом США неверна, заявили в предвыборном штабе республиканца.

В предвыборном штабе бывшего президента США Дональда Трампа отрицают намерение политика заставить Украину уступить России Крым и Донбасс в случае его возвращения в Белый дом, о котором ранее сообщало издание The Washington Post (WP). Советник в предвыборном штабе Трампа Джейсон Миллер назвал данную информацию "фейковыми новостями от The Washington Post". "Они просто выдумали это", - утверждает он в интервью газете New York Post, опубликованном 7 апреля.