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Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились расширить санкции в отношении Ирана после его беспрецедентной атаки на Израиль. "Это четкий сигнал, который мы хотим послать", — заявил в ночь на четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что Иран должен оказаться в международной изоляции.

"Европейский cовет решительно и однозначно осуждает нападение Ирана на Израиль и подтверждает свою полную солидарность с народом Израиля и приверженность безопасности Израиля и стабильности в регионе", — говорится в декларации, принятой по итогам первого дня встречи. Как следует из документа, ограничительные меры будут в том числе "связаны с беспилотниками и ракетами". Подробности новых санкций Мишель пока не уточнил.

Лидеры стран ЕС призвали все стороны конфликта проявить максимальную сдержанность. "Европейский совет призывает Иран и его прокси прекратить какие-либо атаки, а также призывает все стороны проявить максимальную сдержанность и воздержаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в регионе", — подчеркивается в заявлении.

В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99% из них, причем подавляющее большинство — за пределами страны. Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

17 апреля израильские СМИ сообщили, что Израиль определился с ответом на это нападение, однако еще не назначил срок для реализации своего плана.

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