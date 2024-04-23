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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэнбинь ответил на заявления американских официальных лиц о том, что Пекин помогает наращивать мощности российского военно-промышленного комплекса и тем самым способствует российской агрессии против Украины.

Эти утверждения звучали в последние недели в самых разных комментариях администрации Байдена, как анонимных, так и публичных.

В частности, в конце минувшей недели об этом говорил говорил госсекретарь Энтони Блинкен, собирающийся на этой неделе с визитом в Пекин.

"Со стороны США крайне лицемерно и безответственно вносить крупномасштабный пакет помощи для Украины и при этом выдвигать безосновательные обвинения о нормальных торгово-экономических отношениях между Китаем и Россией", — заявил Ван Вэнбинь на брифинге во вторник.

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