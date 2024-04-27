В связи с растущей угрозой со стороны России президент Литвы Гитанас Науседа поддержал стремление своего польского коллеги Анджея Дуды разместить ядерное оружие НАТО в Польше. "Идея размещения ядерного оружия - это не подстрекательство к войне или угроза России. Это элемент системы сдерживания, который должен выступать в качестве действительно значимого фактора сдерживания", - приводит агентство AFP слова Науседы с его совместной с Дудой пресс-конференции в пятницу, 26 апреля.

Президенты Польши и Литвы наблюдали за военными учениями вооруженных сил обеих стран в Сувалкском коридоре - участке польско-литовской границы шириной всего 70 километров между Калининградской областью и Беларусью, потенциальный захват которого Россией отрежет страны Балтии от наземных сил НАТО. Отмечается, что в ходе проходящих учений "Храбрый грифон" сценарии обороны отрабатывают 1500 военнослужащих.

Гитанас Науседа поддержал президента Польши и в призывах к странам-членам Североатлантического альянса об увеличении их военных расходов. "Мы должны работать вместе, чтобы убедить наших партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону", - сказал президент Литвы. Науседа указал на свое согласие с Дудой в том, что нынешний показатель в два процента от валового внутреннего продукта (ВВП) недостаточен в эти "динамичные и сложные времена". Польский президент ранее предложил обязать членов НАТО ежегодно тратить на оборону не менее трех процентов ВВП.

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