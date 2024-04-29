Министерство обороны РФ заявило в ходе брифинга для журналистов 29 апреля, что российские военные "в результате активных действий" взяли под свой контроль село Семеновка в Донецкой области.

Семеновка расположена в Ясиноватском районе в 10 км от Авдеевки, захваченной российскими войсками в феврале 2024 года. Бои за село шли с февраля.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил накануне, 28 апреля, что украинские военные отступили на ряде направлений, в том числе "переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки".

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Российские войска в апреле прорвались в районе Очеретино на авдеевском фронте, что угрожает украинской армии общим поражением в западной и южной части Донецкой области. Если украинским войскам не удастся создать устойчивую оборону на этом участке, то российские войска получат шанс развить наступление на Покровск и Константиновку.

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