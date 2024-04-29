В понедельник, 29 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине "еще не поздно" победить в войне, согласившись с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Киеву необходимо больше оружия.

Столтенберг указал, что Украина была вынуждена месяцами рационально и экономно использовать боеприпасы.

"Но Украине еще не поздно одержать верх", - подчеркнул генсек НАТО на совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве.

Генсек НАТО признал, что длительная задержка военной помощи США имела "серьезные последствия на поле боя", но подчеркнул, что помощь уже в пути. "Наши союзники рассматривают, что еще можно сделать, и я ожидаю новых заявлений в ближайшее время. Именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы удовлетворить срочные потребности Украины", - пообещал он.

В свою очередь, Зеленский призвал союзников ускорить поставки для укрепления линии фронта. "Российская армия пытается воспользоваться ситуацией, пока мы ждем поставок от нашего партнера. (..) Поэтому оперативность поставок буквально означает стабилизацию линии фронта", - добавил он.

"Мы должны работать вместе, чтобы остановить российское нападение", — добавил президент Украины.

Говоря о долгожданной помощи, Зеленский заявил, что "кое-что уже начало поступать", но отказался "вдаваться в подробности".

На прошлой неделе президент США Джо Байден окончательно одобрил выделение помощи Украине. Это решение блокировалось Конгрессом в течение нескольких месяцев. Байден пообещал, что поставки начнутся незамедлительно.

В воскресенье, 28 апреля, Украина заявила, что ситуация на востоке Донецкой области ухудшается.

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