Президент США Джо Байден подписал законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд долларов. На помощь Украине предназначен почти 61 млрд долларов из этой суммы. После подписания законопроекта Байден сказал, что помощь в Украину отправится уже через несколько часов.

Пакет включает четыре законопроекта: о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а четвертое предложение содержит потенциальный запрет TikTok и закон REPO, который даст добро на продажу российских активов, подвергшихся аресту.

На помощь Израилю и гуманитарную помощь в секторе Газа США выделяют 26 млрд долларов, а на обеспечение безопасности на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе — 8 млрд долларов.

"Я только что подписал пакет мер по обеспечению национальной безопасности, который был принят Палатой представителей в эти выходные и Сенатом вчера", — сказал Байден.

На помощь Украине предусмотрен почти 61 млрд из этой суммы.

По словам Байдена, помощь Киеву начнет поступать в течение нескольких часов.

"Я позабочусь о том, чтобы поставки начались прямо сейчас, в ближайшие несколько часов", — добавил Байден.

Ранее сообщалось, что первая партия оценивается в 1 млрд долларов.

После голосования, утвердившего законопроект в Сенате президент заявил, что "этот важнейший закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин".

Во время голосования в Сенате За пакет из четырех законопроектов проголосовали 79 сенаторов, против — 18. Один голосовавших против, республиканец из Алабамы и сторонник Трампа Томми Табервилл, кратко изложил весь набор доводов, которыми оперирует очень многие сторонники Трампа, противники Украины и союзники или попутчики Кремля.

"То, что мы делаем — это пощечина американцам, которые послали нас сюда представлять их. Вместо того чтобы обсуждать законы о закрытии границы и лечении экономики, мы готовимся послать миллиарды одной из самых коррумпированных стран в мире. Война в Украине в тупике, уже давно. Закачивая деньги в украинские карманы, мы только продлеваем конфликт, что ведет к новым смертям", — заявил сенатор Табервилл.

Президент Украины Владимир Зеленский немедленно поблагодарил американских сенаторов за их решение.

"Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира", — говорится в заявлении Зеленского.

"Я также ценю поддержку президента Байдена и с нетерпением ожидаю быстрого подписания законопроекта и передачи следующего пакета военной помощи […] Дальнобойные средства Украины, артиллерия и ПВО — это крайне важные инструменты скорейшего восстановления справедливого мира", — гласит заявление президента Украины.

Как проходило обсуждение

Процедурное голосование, которое было запланировано на 13:00 по Вашингтону (17:00 GMT), было ненадолго отложено из-за позиции республиканцев — они пожаловались, что не могут предложить поправки к законопроекту.

Сенаторы Эрик Шмитт из Миссури и Майк Ли из Юты обвинили лидера демократов Чака Шумера в том, что он "протащил свой вариант законопроекта с минимальными дебатами".

Берни Сандерс, независимый сенатор от Вермонта, согласился с ними.

Он сказал, что хочет предложить две поправки, одна из которых касается снятия запрета на выделение денег для Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР), которое Израиль обвинял в сотрудничестве с ХАМАС.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во вторник, что необходимо "увидеть реальный прогресс", прежде чем восстанавливать финансирование БАПОР.

Обвинения против БАПОР: что это за агентство и чем оно занимается в секторе Газа?

"Члены палаты могут соглашаться или не соглашаться со мной по этим вопросам, но они должны быть поставлены на голосование", — сказал Сандерс.

Большинство сенаторов отклонило эти предложения, после чего обсуждение продолжилось, и вопрос был вынесен на голосование.

Первая партия Украине уже готова

В феврале аналогичный пакет помощи без труда преодолел верхнюю палату — сенаторы проголосовали 70 голосами против 29. Правда, тогда законопроект не содержал положения о возможной продаже популярного приложения TikTok, которое есть в нынешнем тексте: материнской компании TikTok, китайской ByteDance, предписывается в течение девяти месяцев продать медиаплатформу — или ее запретят в США.

Президент может увеличить этот срок до года, но в любом случае к президентским выборам запрет действовать не начнет.

Законопроект о поддержке Украины предусматривает расходы на общую сумму 60,84 млрд долларов.

Как писали на этой неделе Politico и Washington Post, Пентагон заранее подготовил большую партию военной помощи Украине, так что после окончательного утверждения бюджета на доставку первой партии боеприпасов украинской армии уйдет "меньше недели".

Также во вторник западные СМИ сообщили со ссылкой на источники, что первая партия помощи Киеву из нового пакета оценивается в 1 млрд долларов.

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