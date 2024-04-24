Министерство обороны США объявило о начале предоставления вооружений Киеву после подписания президентом Джо Байденом законопроекта о военной помощи Украине.

"Это объявление — 56-й транш оборудования, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года. Этот пакет […] оценивается в 1 млрд долларов и включает в себя средства для удовлетворения самых насущных потребностей Украины, включая средства ПВО, артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковое оружие", — говорится в сообщении Пентагона.

В первый пакет, в частности, войдут ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО, ракеты для ПЗРК Stinger, стрелковое оружие и боеприпасы, в том числе для борьбы с беспилотниками, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Bradley, противотанковые системы Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, противопехотные мины, приборы ночного видения и другое оборудование. В пакете также содержится оборудование аэродромного обеспечения, что может указывать на передачу Киеву самолетов.

"Этот пакет позволит перебросить боеприпасы, оружие и оборудование, чтобы поддержать способность Украины оборонять свой фронт, защищать города и противостоять продолжающимся атакам России", — добавили в ведомстве.

США отправили Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для использования на украинской территории, сообщил позже Госдепартамент.

"Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты большой дальности ATACMS по прямому указанию президента", — сказал журналистам представитель Госдепартамента Ведант Патель, добавив, что ракеты прибыли в Украину в апреле.

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