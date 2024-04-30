Эксперты ООН, исследовав обломки ракеты, ударившей 2 января по Харькову, пришли к выводу, что она была произведена в КНДР. Речь идет о баллистической ракете серии "Хвасон-11", говорится в подготовленном экспертами 32-страничном докладе, с которым ознакомилось Reuters.

Авторам доклада не удалось получить из независимых источниках информацию о том, кто и откуда запустил ракету. Однако информация о траектории полета ракеты, предоставленная украинской стороной, "указывает, что она была запущена с территории РФ".

Если факт поставки ракет из КНДР в Россию будет подтвержден, говорится в докладе, речь будет идти о нарушении санкций, которые Совет безопасности ООН наложил на Северную Корею в 2006 году.

Западные СМИ неоднократно писали о том, что Россия резко усилила военное сотрудничество с КНДР, получая, в частности, северокорейские снаряды и ракеты для использования в зоне боев в Украине.

О том, что войска РФ применяют северокорейские ракеты для ударов по территории Украины, ранее, в частности, заявляли представители США в ООН.

Американские военные указывали, что поставка ракет российским войскам, помимо прочего, дает разработчикам оружия из КНДР беспрецедентную возможность провести их испытания в бою.

Первые испытания твердотопливной тактической баллистической ракеты "Хвасон-11" были проведены КНДР в 2019 году.

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