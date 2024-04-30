Foto: AP/Scanpix/LETA

Эксперты ООН, исследовав обломки ракеты, ударившей 2 января по Харькову, пришли к выводу, что она была произведена в КНДР. Речь идет о баллистической ракете серии "Хвасон-11", говорится в подготовленном экспертами 32-страничном докладе, с которым ознакомилось Reuters.

Авторам доклада не удалось получить из независимых источниках информацию о том, кто и откуда запустил ракету. Однако информация о траектории полета ракеты, предоставленная украинской стороной, "указывает, что она была запущена с территории РФ".

Если факт поставки ракет из КНДР в Россию будет подтвержден, говорится в докладе, речь будет идти о нарушении санкций, которые Совет безопасности ООН наложил на Северную Корею в 2006 году.

Западные СМИ неоднократно писали о том, что Россия резко усилила военное сотрудничество с КНДР, получая, в частности, северокорейские снаряды и ракеты для использования в зоне боев в Украине.

О том, что войска РФ применяют северокорейские ракеты для ударов по территории Украины, ранее, в частности, заявляли представители США в ООН.

Американские военные указывали, что поставка ракет российским войскам, помимо прочего, дает разработчикам оружия из КНДР беспрецедентную возможность провести их испытания в бою.

Первые испытания твердотопливной тактической баллистической ракеты "Хвасон-11" были проведены КНДР в 2019 году.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit