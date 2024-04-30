У властей Эстонии нет плана принудительной репатриации законно проживающих на территории страны граждан Украины, бежавших из-за полномасштабного российского вторжения. Об этом пишет ERR со ссылкой на советника отдела политики гражданства и миграции эстонского МВД Аннели Викс.

"Мобилизация — это вопрос, касающийся государства и его граждан. У министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации", — отметила чиновница.

Ранее МИД Украины временно приостановил оказание консульских услуг украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Такое решение было принято до вступления в силу нового закона о мобилизации, который президент страны Владимир Зеленский подписал 16 апреля. Документ предполагает, в частности, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные украинцы не смогут получить консульские услуги в дипмиссиях страны, в том числе оформить заграничный паспорт.

По словам Викс, если срок действия паспорта живущего в Эстонии украинца истечет и он не сможет обменять документ на новый в посольстве, такой человек лишится возможности выезжать за пределы страны. "Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продления вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой при отсутствии действительного проездного документа", — отметила представительница МВД.

По состоянию на конец апреля в Эстонии проживало около 31 тысячи украинских беженцев, имевших действующий вид на жительство на основании временной защиты. Примерно 6500 из них — мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили официальные лица других европейских стран, например, Германии и Польши. Они также пообещали не высылать на родину украинцев с просроченными документами.

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