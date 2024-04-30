Александр Лукашенко заявил, что спортсмены из Беларуси должны сами принимать решение об участии в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Тем, кто поедет на соревнования, он посоветовал "набить морду" соперникам, передает государственное информагентство "БелТА".

"Это дело спортсмена. Если он решит участвовать в Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение и злость в спорте немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем — это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили", — заявил Лукашенко в ходе поездки в город Костюковичи.

Он добавил, что не будет "ни на кого давить и настаивать не будет" при принятии решения об участии в Играх. "Хочет поехать — пусть едет и выступает, но только достойно выступает, чтобы мы им гордились", — пояснил Лукашенко.

Спортсменов из России и Беларуси отстранили от участия в большинстве международных турниров после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Международный олимпийский комитет в конце 2023 года допустил российских и белорусских атлетов до участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе. На соревнования не пустят сборные команды, а также спортсменов, публично поддержавших войну в Украине или имеющих контракт с вооруженными силами РФ или Беларуси.

Российские спортивные функционеры раскритиковали спортсменов из РФ, которые планируют соблюсти эти условия и выступить на Олимпиаде, в первую очередь — теннисистов. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала их "командой бомжей без флага, гимна, болельщиков", а глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков — "командой иноагентов".

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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