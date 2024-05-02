Батальон армии США, который должен был покинуть Литву в конце 2025 года, останется в стране на неопределенный срок. Об этом в ходе визита в Соединенные Штаты заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

"Во время визита в Вашингтон я получил от Совета национальной безопасности США и Пентагона твердое и четкое подтверждение того, что присутствие США в Литве бессрочно и размещение сил в регионе останется неизменным", — цитирует министра агентство BNS.

О размещении в Литве американского батальона стало известно в октябре 2022 года, когда был утвержден план ротации подразделений Вооруженных сил США в странах Балтии. Изначально предполагалось, что этот батальон пробудет в Литве до конца 2025 года.

"В ходе встреч я ясно дал понять, что присутствие США в Литве необходимо, и вместе с НАТО, немецкой бригадой и национальными силами это именно та необходимая боевая мощь, которая может надежно сдерживать Россию", — подчеркнул Кащюнас.

По словам министра, союзники высоко оценили условия "военного присутствия и тренировок в Литве, которые позволяют им обеспечить надлежащую готовность сил к любому сценарию".

8 апреля в Вильнюс прибыли первые военные из немецкой бригады, которая будет постоянно дислоцирована в Литве. Соответствующее соглашение было подписано в 2022 году, всего в балтийской стране расквартируют около 5 тысяч человек. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, подразделение должно быть полностью укомплектовано к 2027 году.

Американские батальоны ротируются в Литве с 2019 года, отмечает LRT. В 2014-2017 годах в стране были развернуты роты Вооруженных сил США.

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