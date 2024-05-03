В ежедневном бюллетене вашингтонского Института изучения войны (ISW) много внимания уделено (среди прочих тем) встрече Владимира Путина с тульским губернатором Алексеем Дюминым. ISW называет Дюмина "известным аффилиатом группы "Вагнер"".

В 2022-23 годах, в интерпретации аналитиков Института, Дюмин неоднократно поддерживал босса "Вагнера" Евгения Пригожина в его публичном противостоянии с Сергеем Шойгу и, возможно, сам надеялся занять пост министра обороны. После поражения мятежа Пригожина в июне 2023 года Дюмин оказался в опале. Публичная встреча с Путиным 2 мая сигнализирует, что опала закончилась.

"Встреча Путина и Дюмина указывает, что Путин, вероятно, ответственен за принятие решения об аресте Иванова. ISW сплошь и рядом наблюдает, что чиновники и военачальники регулярно сменяют друг друга в фаворе у Путина, который надеется таким способом стимулировать различные группировки стараться выполнить его цели.

ISW также наблюдал, что Путин показывает, что его расположение сменилось, предлагая публичные встречи членам противостоящих [недавним фаворитам] группировок и увольняя военачальников", — замечают аналитики.

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