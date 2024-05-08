Власти Литвы могут отказать в виде на жительство украинцам, уклоняющимся от военной службы в своей стране. Об этом пишет газета Financial Times, взявшая интервью у премьер-министра страны Ингриды Шимоните.

По словам главы литовского правительства, гражданину Украины могут отказать в долгосрочном проживании, если Киев докажет, что человек уклоняется от военной службы. Деталей о том, как будет приниматься такое решение, в материале FT нет — полный текст интервью с Шимоните еще не опубликован.

При этом, утверждает премьер-министр, власти Литвы не станут "устраивать депортации или искать украинских мужчин в стране", поскольку "это было бы незаконно". Шимоните напомнила, что до марта 2025 года в Евросоюзе действует механизм временной защиты для украинских беженцев.

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, который ужесточает правила воинского учета в стране. Вскоре посольства Украины временно перестали оказывать консульские услуги живущим за рубежом военнообязанным. Отмечалось, что запрет будет действовать до получения разъяснений относительно положений закона о мобилизации, который вступает в силу в мае. До этого украинцы могут поменять паспорт или получить другие государственные услуги только на территории Украины.

Ранее представители МВД Польши и Эстонии заявили, что не будут депортировать украинцев, которые не смогут вовремя обновить свои паспорта из-за ограничений, введенных в посольствах. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обещал украинским коллегам помочь в возвращении военнообязанных в Украину, но не уточнил, какой механизм будет для этого использован.

По данным Европейского бюро статистики (Eurostat), в Литве по состоянию на ноябрь 2023 года проживали более 70 тысяч украинских беженцев. Ведомство не уточняет, какую долю из них составляли военнообязанные.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !