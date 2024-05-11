12 мая состоится первый тур парламентских выборов в Литве. Главной интригой этих выборов будет не имя победителя, а имя проигравшего.
В президентских выборах участвуют восемь кандидатов. На первом месте действующий президент 59-летний Гитанас Науседа. Согласно последним опросам, Науседу поддерживают 35,2%. На втором месте с 12,3% - 48-летний адвокат Игнас Вегеле. Не третьем - действующий премьер-министр, Ингрида Шимоните (49 лет) - у нее 10,2%. На четвертом - бывший депутат Сейма Литвы Ремигиус Жемайтайтис (41 год, 8.7%), на пятом - врач-антипрививочник Эдуардас Вайткус (67 лет, 4,7%.) Поддержка остальных кандидатов несущественна и колеблется в пределах 1,5-2%
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