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Перестановки в Минобороны России и замена Сергея Шойгу на Андрея Белоусова свидетельствуют о том, что российский президент Владимир Путин предпринимает шаги для подготовки к затяжной войне в Украине и конфронтации с НАТО в будущем, пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).

Назначение Белоусова на пост министра обороны является важным событием в рамках попыток создать все экономические условия для затяжного конфликта, отмечают эксперты. У Белоусова нет военного опыта, однако это нельзя назвать аномальным — Шойгу также не имел опыта службы в армии.

Почти десятилетнее пребывание Белоусова на посту министра экономического развития и участие в управлении различными инновационными проектами, в том числе по разработке беспилотников, подготовило его к руководству ведомством, которое при Шойгу сталкивалось с обвинениями в коррупции и подвергалось язвительной критике.

Белоусов имеет более репутацию эффективного технократа, а источники утверждают, что он находится в хороших отношениях с Путиным.

Путин, вероятно, намерен использовать опыт Белоусова для объединения военной и экономической политики. Эти усилия свидетельствуют о том, что Кремль продолжает готовиться к затяжной войне на Украине, заключает ISW.

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