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Евросоюз призывает Израиль "немедленно" прекратить военные действия в районе города Рафах на юге сектора Газа, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как указано в заявлении главы европейской дипломатии, которое цитируют агентство dpa и газета Die Welt, в противном случае отношения между ЕС и Израилем будут существенно омрачены. По словам Борреля, военная операция Израиля в секторе Газа препятствует доставке гуманитарной помощи мирному населению, а это, в свою очередь, вынуждает людей и дальше покидать свои дома и ведет к "голоду и человеческим страданиям".

Глава европейской дипломатии считает, что Израилю нельзя усугублять "и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию" в секторе Газа. В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности призвал вновь открыть КПП Рафах.

"ЕС признает право Израиля на самооборону. Однако этой стране необходимо придерживаться норм международного права и обеспечивать безопасность гражданского населения", — говорится в заявлении Борреля. Как следует из текста, в настоящий момент в Рафахе укрываются от военных действий более миллиона мирных жителей.

"Я возмущен неоднократными и до сих пор не расследованными нападениями израильских экстремистов на колонны с гуманитарной помощью, направляющиеся в сектор Газа, в том числе из Иордании. Сотни тысяч гражданских лиц умирают от голода, — написал Боррель накануне в соцсети X. — Власти Израиля должны прекратить эти операции и привлечь виновных к ответственности".

Ранее Бельгия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, призвала ко введению санкций ЕС в отношении Израиля. В частности, речь шла об эмбарго на поставки оружия этому государству. Принятие таких ограничений, однако, потребовало бы единогласного одобрения их всеми членами ЕС. Германия, Австрия и Венгрия настроены в этом отношении критично.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного еврейского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек, еще около 250 человек были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны начала наносить массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью группировки, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 35 тысяч человек, еще более 78 тысяч получили ранения. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько — мирными жителями, ведомство не указывает. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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