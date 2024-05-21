Официальные лица США, Великобритании и некоторых стран Евросоюза выразили недовольство тем, что в своем отчете прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан уравнял лидеров группировки ХАМАС, напавшей на Израиль 7 октября 2023 года, и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, руководящего ответной военной операцией в секторе Газа.

Президент США Джо Байден назвал "возмутительным" требование о выдаче ордера на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галланта, которое накануне выдвинул Хан. "Позвольте мне четко заявить: на что бы ни намекал прокурор МУС, невозможно поставить знак равенства между Израилем и ХАМАС. [...] Мы всегда будем на стороне Израиля и будем противостоять угрозам его безопасности", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал запрос к судьям МУС о выдаче ордера на арест членов израильского кабинета министров как "позорный". Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Вашингтон допускает введение санкций против этого судебного органа, если ордер будет выдан.

США, как и Израиль, не подписали Римский статут и, соответственно, не обязаны выполнять решения Международного уголовного суда. Все страны ЕС, а также Великобритания и подавляющее большинство других европейских стран, напротив, признают юрисдикцию МУС.

С оценками американских коллег согласился премьер-министр Великобритании Риши Сунак. "Не существует морального эквивалента между демократическим государством, осуществляющим свое законное право на самооборону, и террористической группировкой ХАМАС. Неправильно смешивать и двусмысленно относиться к этим двум разным сущностям. Что мне совершенно ясно, так это то, что это абсолютно не повлияет на приостановку боевых действий, доставку помощи в регион или даже освобождение заложников", — заявил политик сегодня во время рабочего визита в Вену.

Одновременное требование выдать ордера на арест лидеров ХАМАС и представителей израильского руководства возмутило также министерство иностранных дел ФРГ. По мнению ведомства, выбранный Ханом подход "создает неверное впечатление эквивалентности". При этом немецкий МИД подчеркнул, что "с уважением" относится к независимости суда в Гааге.

Со схожими заявлениями выступили премьер-министр Чехии Петер Фиала, канцлер Австрии Карл Нехаммер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и депутат парламента Эстонии, экс-глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

Другие позиции

Министерство иностранных дел Франции в своем заявлении напомнило, что "в течение многих месяцев предупреждало об императиве строгого соблюдения международного гуманитарного права и, в частности, о неприемлемом характере потерь среди гражданского населения в секторе Газа и недостаточном гуманитарном доступе". Как отмечает ведомство, "Франция поддерживает МУС, его независимость и борьбу с безнаказанностью во всех ситуациях".

Требование о выдаче ордера на арест Нетаньяху и Голланта поддержал министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб. "Преступления, совершенные в Газе, должны преследоваться на самом высоком уровне, независимо от [должности] виновных", — написал он на своей странице в соцсети X.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что "принял во внимание" новость о требовании прокурора МУС. "Все государства, ратифицировавшие устав МУС, обязаны выполнять решения суда", — добавил он.

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