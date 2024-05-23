Президент США Джо Байден отвергает одностороннее признание независимого палестинского государства. Байден является убежденным сторонником концепции "двух государств для двух народов" и выступал за нее на протяжении всей своей политической карьеры, заявила в среду, 22 мая, официальная представительница Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриенн Уотсон.

Глава Белого дома убежден, что палестинское государство должно быть создано "посредством прямых переговоров обеих сторон, а не путем одностороннего признания", подчеркнула Уотсон. Напрямую комментировать заявления Испании, Ирландии и Норвегии о решении признать независимое палестинское государство она не стала.

В тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что каждая страна может самостоятельно принять решение о признании палестинского государства, пишет агентство Reuters.

Несколькими днями ранее Генеральная Ассамблея ООН 143 голосами решила предоставить палестинцам новые "права и привилегии" в Организации Объединенных Наций. Германия, Австрия, Великобритания, Италия и Украина воздержались при голосовании. США, Израиль, Венгрия и Чехия проголосовали против.

Норвегия, Испания и Ирландия признают Палестину государством

Норвегия, Испания и Ирландия объявили, что признают государство Палестину 28 мая. "Посреди войны с десятками тысяч погибших и раненых мы должны сохранить единственную альтернативу, предлагающую политическое решение и для израильтян, и для палестинцев: два государства, сосуществующие бок о бок в мире и безопасности", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре 22 мая.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал согласованное признание Палестины этими тремя европейскими странами "историческим и важным днем для Ирландии и Палестины". Заявление о признании Палестины как государства сделал и премьер Испании Педро Санчес. Ожидается, что примеру трех стран последуют и другие европейские государства. Швеция признала Палестину суверенным государством еще в октябре 2014 года.

Премьер-министр Норвегии Стёре в своем заявлении указал, что демаркация территории между Палестиной и Израилем должна быть произведена на основе границ, существовавших до 1967 года, с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств, при этом вплоть до заключения окончательной договоренности о границах допускается обмен территориями.

Израиль - против позиции Осло и Дублина

Израиль выступает категорически против признания Палестины. "Продвигать признание палестинского государства - значит говорить убийцам и насильникам, что террор окупается", - заявил недавно постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, добавив, что Палестинская автономия не удовлетворяет критериям для преобразования в суверенное государство.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац 22 мая отозвал послов своей страны в Ирландии и Норвегии для незамедлительных консультаций. "Я посылаю ясный и недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать, когда другие подрывают его суверенитет и безопасность. Сегодняшнее решение посылает весть палестинцам и всему миру о том, что терроризм окупается", - заявил он.

"Израиль не будет молчать, будут серьезные последствия", - предупредил израильский министр, добавив, что как только о признании Палестины официально объявит Испания, будет отозван израильский посол в Мадриде. Испания - один из самых резких в Европе критиков военной операции Израиля в секторе Газа и еще в октябре приостановила экспорт вооружений в эту страну.

ФРГ пока не станет признавать палестинское государство

В настоящее время Германия не будет следовать примеру Норвегии, Испании и Ирландии, которые решили признать независимое палестинское государство, заявила в Берлине 22 мая представительница министерства иностранных дел ФРГ, которую цитирует агентство Reuters. "Самостоятельное государство Палестина остается твердой целью германской внешней политики", однако вопрос о признании окажется в повестке дня лишь в ходе политического процесса на пути к его становлению, подчеркнула она. По этой причине, по ее словам представительницы федерального МИД, Германия уже давно поддерживает создание и реформирование палестинских институтов.

В конечном счете лишь собственное государство в смысле концепции "двух государств для двух народов" создаст как для палестинцев, так и для израильтян возможность жить бок о бок в мире и безопасности, сказала представительница германского МИДа, подчеркнув, что необходимость переговоров на эту тему сейчас важна, как никогда прежде.

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