Дональд Трамп заявил, что быстро добьется освобождения находящегося в тюрьме в России американского журналиста Эвана Гершковича, если победит на президентских выборах. Москва отрицает, что обсуждала это дело с кандидатом от Республиканской партии.

Трамп, который часто восхищался президентом России Владимиром Путиным и выражал скепсис по поводу поддержки Украины со стороны США, заявил, что Путин "сделает это для меня, но ни для кого другого".

"Эван Гершкович, репортер The Wall Street Journal, которого удерживает Россия, будет освобожден почти сразу после выборов, но определенно до того, как я вступлю в должность", — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

"Он будет ДОМА, В БЕЗОПАСНОСТИ И СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ", — написал Трамп, выделяя слова, по своему обыкновению, заглавными буквами.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты "НИЧЕГО НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ" — это можно прочитать как критику прошлогоднего соглашения президента Джо Байдена об освобождении американцев из Ирана, которое включало перевод доходов от иранской нефти, замороженных Южной Кореей.

Трамп не упомянул ни о каких контактах с Путиным или вообще российскими властями и не пояснил, какие у него есть основания ожидать таких знаков расположения от российского президента. Штаб предвыборной кампании Трампа не ответил на просьбу прокомментировать высказывание кандидата, сообщает Reuters.

C 2016 года Трампа преследовали подозрения в сговоре с Россией или скрытой поддержке с ее стороны. Он реагировал на это болезненно и всегда отрицал сговор.

Расследование специального прокурора Роберта Мюллера продолжалось c 2017 по 2019 год и не нашло фактов сговора между Трампом и Россией (прокурор признавал, что в соответствии с политикой Министерства юстиции он не мог расследовать и не расследовал деятельность самого действовавшего на тот момент президента). При этом Мюллер пришел к однозначному выводу о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года (хотя в Москве и это отрицают).

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об этих высказываниях, ответил: "Здесь каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет".

При этом, продолжил представитель Кремля, "что касается контактов по теме лиц, находящихся в заключении и осужденных, то можно сказать, что эти контакты должны осуществляться в полной тишине и абсолютно дискретно".

"Только так они могут быть результативными", — добавил Песков.

32-летний Гершкович содержится в московском следственном изоляторе "Лефортово" уже более года после того, как был арестован во время деловой поездки в Россию в марте 2023 года.

Он стал первым западным журналистом со времен СССР, арестованным Москвой по обвинению в шпионаже. Эти обвинения он, его работодатель и правительство США отвергают. Администрация Байдена включила Гершковича в список "неправомерно задержанных", фактически приравняв его к заложникам.

В конце 2023 года администрация Байдена заявила, что сделала России "важное предложение" освободить Гершковича, вероятно, в рамках обмена пленными, но Москва его отклонила.

Как заявили после задержания в ФСБ России, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

ФСБ утверждала, что американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

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