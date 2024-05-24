Любому, подрывающему демократию в Грузии, может быть отказано во въезде в США, сообщил госсекретарь Блинкен. Он объявил о "всестороннем пересмотре" сотрудничества США с Грузией.

После принятия в Грузии спорного закона об "иноагентах" США объявили о введении визовых запретов и всестороннем пересмотре сотрудничества с этой страной. "Я объявляю о новой политике визовых ограничений в отношении ответственных за подрыв демократии в Грузии в связи с предложенным "Грузинской мечтой" законом "О прозрачности иностранного влияния", - написал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем микроблоге на платформе X вечером в четверг, 23 мая.

"Любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, в том числе в преддверии, во время и после выборов в Грузии в октябре 2024 года, может быть лишен права обратиться за получением американской визы для въезда в Соединенные Штаты. Ближайшие члены семей таких лиц также могут быть подвергнуты этим ограничениям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

"Я также объявляю о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества между США и Грузией. Мы надеемся на то, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги по продвижению по пути демократических и евроатлантических чаяний своего народа. Пересматривая отношения между двумя нашими странами, мы будем принимать во внимание действия Грузии", - цитируются в документе слова госсекретаря Блинкена.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !