Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что нападение в концертном зале "Крокус Сити Холл" организовали боевики джихадистской группировки "Вилаят Хорасан", которую называют "афганским филиалом" "Исламского государства" .

При этом Бортников повторил предыдущие бездоказательные утверждения властей России о том, что к нападению причастна военная разведка Украины.

Во время заседания Совета руководителей органов безопасности государств СНГ в Бишкеке, Бортников сообщил, что по делу о нападении в "Крокус Сити Холле" задержаны более 20 человек, "включая непосредственных исполнителей и пособников".

"Подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан" […], находившимися в афгано-пакистанской зоне", — цитирует Бортникова "Интерфакс".

Глава ФСБ при этом утверждает, что "непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины".

Каких-либо убедительных доказательств такой связи Бортников не привел, российские власти не давали их и ранее.

Украина, так же как представители западных государств, называли утверждения Москвы о причастности Киева к событиям в "Крокус Сити Холле" не имеющими никакого отношения к действительности.

Нападение на "Крокус Сити Холл, в результате которого погибли 145 человек, произошло вечером 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник", и начали расстреливать посетителей̆, а затем подожгли концертный зал.

На следующий день были задержаны четверо уроженцев Таджикистана – 19-летний Файзов, 32-летний Мирзоева, 30-летний Рачабализода и 25-летний Фаридуни.

В суд на избрание меры пресечения всех их доставили со следами пыток.

Ответственность за атаку на "Крокус Сити Холл" взяла на себя ячейка ИГ "Вилаят Хорасан".

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