Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что нападение в концертном зале "Крокус Сити Холл" организовали боевики джихадистской группировки "Вилаят Хорасан", которую называют "афганским филиалом" "Исламского государства" .
При этом Бортников повторил предыдущие бездоказательные утверждения властей России о том, что к нападению причастна военная разведка Украины.
Во время заседания Совета руководителей органов безопасности государств СНГ в Бишкеке, Бортников сообщил, что по делу о нападении в "Крокус Сити Холле" задержаны более 20 человек, "включая непосредственных исполнителей и пособников".
"Подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан" […], находившимися в афгано-пакистанской зоне", — цитирует Бортникова "Интерфакс".
Глава ФСБ при этом утверждает, что "непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины".
Каких-либо убедительных доказательств такой связи Бортников не привел, российские власти не давали их и ранее.
Украина, так же как представители западных государств, называли утверждения Москвы о причастности Киева к событиям в "Крокус Сити Холле" не имеющими никакого отношения к действительности.
Нападение на "Крокус Сити Холл, в результате которого погибли 145 человек, произошло вечером 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник", и начали расстреливать посетителей̆, а затем подожгли концертный зал.
На следующий день были задержаны четверо уроженцев Таджикистана – 19-летний Файзов, 32-летний Мирзоева, 30-летний Рачабализода и 25-летний Фаридуни.
В суд на избрание меры пресечения всех их доставили со следами пыток.
Ответственность за атаку на "Крокус Сити Холл" взяла на себя ячейка ИГ "Вилаят Хорасан".