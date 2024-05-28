Иран начал поставлять России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5, утверждает Bild. Военный эксперт издания Юлиан Репке сделал такой вывод, проанализировав видеозапись с места падения иранского тяжелого беспилотника Mohajer-6, разбившегося в Курской области в минувшие выходные.

Предположительно, дрон должен был атаковать Сумскую область Украины, но не долетел до цели и упал. Судя по кадрам, беспилотник нес на борту авиабомбы Qaem-5, которые ранее российская армия не применяла на войне с Украиной.

По мнению эксперта, использование таких авиабомб может говорить о "новом уровне" военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.

Wow!



➡️A Qods Mohajer-6 UAV, fully armed with Qaem air-to-ground bombs, crashed in *drums* #Kursk oblast near Ukraine.



➡️Iranian arms support for Russia at a new level. pic.twitter.com/pvDIQFrFRI — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 26, 2024

"Русская служба Би-би-си" отмечает, что по внешнему виду боеприпас на фото и видео действительно очень похож на Qaem-5 — планирующую авиабомбу малого диаметра, которая может устанавливаться на иранские беспилотники Mohajer-6 и Hamaseh.

Эта бомба имеет телевизионное наведение и может оснащаться различными типами боеголовок. Ее заявленная дальность полета составляет до 40 км. В Иране она была принята на вооружение в августе 2019 года.

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