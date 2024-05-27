Министерство обороны РФ заявило, что российские военные заняли села Нетайлово в Донецкой области и Ивановка в Харьковской области.

Согласно ежедневной сводке ведомства, Нетайлово захватили подразделения группировки войск "Центр", а Ивановку — военные из группировки "Запад".

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к министерству обороны страны, в ночь на 27 мая сообщил, что российские военные продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области и оккупировали Нетайлово. Судя по карте проекта, Ивановка также оказалась под контролем ВС РФ.

Власти Украины потерю сел пока не подтверждали. В сводке Генштаба ВСУ на 13:00 27 мая говорится, что вблизи Нетайлово продолжаются бои. Ситуацию в ведомстве назвали "напряженной".

Советник главы самопровозглашенной ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что российские военные после взятия Нетайлово смогут контролировать большую часть трассы, которая ведет к Покровску. "По этой дороге, в частности, ведется снабжение группировки украинских сил в Селидово, Курахово, Украинске, Новопавловке, Новогродовке и других населенных пунктах. Оттуда, кстати, Донецк обстреливали долгое время", — пояснил Кимаковский.

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