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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего в Харькове и назвал ситуацию в области "в целом контролируемой".

В ходе ставки Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также командующих подразделений "Хортица" Юрия Содоля и "Харьков" Михаила Драпатого. "Также детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и наши, украинские, возможности противодействовать российским наступательным планам", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ситуацию в Харьковской области он назвал "в целом контролируемой" и заявил, что украинские военные наносят российской армии "ощутимые потери", но признал, что направление остается "крайне сложным" и ВСУ будут усиливать свои подразделения.

Начальники Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки доложили Зеленскому о намерениях российский войск, а глава Службы безопасности Украины — о контрдиверсионных мерах. Кроме того, президент Украины выслушал доклады глав областных администраций других приграничных и прифронтовых регионов.

10 мая российские войска начали новое наступление в Харьковской области. Вскоре Минобороны России объявило о захвате ряда населенных пунктов, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в этом районе существенно обострилась. 14 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска "переместились на более выгодные позиции" в районе Волчанска и Липцов. Вместе с этим власти эвакуируют местных жителей из приграничных сел Харьковской области.

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