Минобороны РФ в ежедневной сводке заявило, что российские военные взяли под контроль Работино в Запорожской области. Как утверждается, село полностью контролируется бойцами группировки войск "Днепр".

Также в российском министерстве заявили о захвате населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы на харьковском направлении. Таким образом, с начала наступления в Харьковской области 10 мая военные РФ установили контроль над 12 селами.

В ВСУ эти сообщения не комментировали.

Работино было одним из ключевых населенных пунктов, который украинским войскам удалось освободить в Запорожской области во время летнего наступления в 2023 году. С тех пор на протяжении нескольких месяцев российские военные пытались снова его захватить.

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