Российские войска захватили село Клещеевка в Донецкой области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Клещеевка расположена в нескольких километрах от Бахмута.

Вечером 21 мая российский "военкор" Юрий Котенок писал, что российская армия взяла "высоту южнее Клещеевки и само село в низине". По его словам, украинские войска "оттягиваются за канал Северский Донец — Донецк, где выстроена оборона в виде линии опорных пунктов".

В сводке Генштаба ВСУ за вечер 21 мая говорилось, что российские войска атакуют в районе Клещеевки. В утреннем сообщении украинской армии отмечалось, что на краматорском направлении армия РФ пытается улучшить тактическое положение, атаки ведутся в том числе в направлении Клещеевки, но ситуация "под контролем". В дневной сводке 22 мая о Клещеевке ничего не говорится.

Украинские войска освободили Клещеевку в сентябре 2023 года в ходе контрнаступления. Сообщалось, что село полностью разрушено.

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