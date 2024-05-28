На прошедшей в понедельник встрече министров иностранных дел стран ЕС состоялась первая "серьезная" дискуссия о введении санкций против Израиля, если руководство еврейского государства не будет соблюдать международное гуманитарное право. Об этом изданию Politico рассказал глава МИД Ирландии Михол Мартин.

"Впервые на встрече под эгидой ЕС я стал свидетелем серьёзной дискуссии о санкциях [против Израиля]. Был очень четкий консенсус относительно необходимости поддерживать международные институты гуманитарного права", — заявил ирландский министр. Он подчеркнул, что "существует некоторая дистанция" между людьми, говорящими о возможных санкциях, и достижением консенсуса на уровне ЕС.

По словам Мартина, главы МИД большинства стран сошлись во мнении, что Израиль должен выполнять постановления международных судебных инстанций, вынесенных в отношении войны в секторе Газа. Дипломаты предложили созвать заседание совета ЕС — Израиль для выражения "серьезной обеспокоенности" и оказания давления на израильские власти.

"Международное гуманитарное право, соблюдение прав человека — это смысл существования Евросоюза, и события сейчас действительно ставят этот вопрос в центр внимания, особенно с учетом нападения прошлой ночью, когда было убито так много невинных людей", — констатировал Мартин.

В пятницу Международный суд ООН постановил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна немедленно прекратить наступление на город Рафах на границе сектора Газа и Египта, а также восстановить работу местного погранпункта для передачи гуманитарной помощи палестинцам.

Однако в воскресенье в результате удара по лагерю беженцев в Рафахе погибли не менее 45 человек, в том числе женщины и дети. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагической случайностью" на фоне организованной военными эвакуации миллиона мирных жителей и пообещал провести расследование.

Ранее власти Ирландии, а также Норвегии и Испании, объявили о признании Государства Палестина. На этом фоне Израиль отозвал своего посла из Дублина для консультаций.

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