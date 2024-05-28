Йоси Коэн во время службы во главе Моссада в 2016-2021 годах оказывал давление на прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуду с целью предотвратить расследование военных преступлений, предположительно совершенных израильскими военными в Палестине. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности рассказал журналистам, что "операция" под руководством Коэна была санкционирована "на высшем уровне". Целью спецслужбы, заявил другой собеседник газеты, было либо скомпрометировать прокурора МУС, либо склонить ее к сотрудничеству с Израилем. Третий источник утверждает, что Коэн действовал как "неофициальный посланник" премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

По словам четырех собеседников The Guardian, Бенсуда проинформировала небольшую группу высокопоставленных сотрудников МУС о попытке Коэна оказать на нее давление. В одном из внутренних документов суда приводятся такие слова главы Моссада в адрес прокурора: "Вы должны помочь нам и позволить нам позаботиться о вас. Вы не хотите ввязываться в дела, которые могут поставить под угрозу вашу безопасность или безопасность вашей семьи".

Два "непосредственно знакомых с ситуацией" источника рассказали газете, что израильская спецслужба "проявляла большой интерес" к родственникам Бенсуды. В частности, Моссад получил расшифровки (как утверждается, секретных) разговоров ее мужа и в дальнейшем попытался использовать эти материалы для дискредитации прокурора МУС.

Опрошенные изданием юристы и бывшие сотрудники Международного уголовного суда считают, что попытки Коэна угрожать Бенсуде могут быть признаны нарушением Римского статута, в соответствии с которым работает организация. Впрочем, Израиль к этому международному договору не присоединился.

The Guardian направила вопросы о предполагаемом давлении на Бенсуду со стороны Коэна в канцелярию премьер-министра Израиля. Представитель ведомства заявил, что эти вопросы "изобилуют множеством ложных и необоснованных обвинений, призванных нанести ущерб государству Израиль". Коэн проигнорировал сообщения журналистов, Бенсуда отказалась от комментариев.

Попытки давления не привели к желаемому результату — Бенсуда, начавшая предварительный сбор данных по Палестине в 2015 году, формально объявила о старте расследования в 2021-м. Вскоре она покинула пост прокурора МУС.

В мае 2024 года ее преемник Карим Ахмад Хан запросил у судей ордер на арест трех лидеров ХАМАС, Нетаньяху и израильского министра обороны Йоава Галанта. Нынешний прокурор МУС также заявил, что будет в судебном порядке бороться с попытками воспрепятствовать работе своих коллег.

Его представитель в разговоре с The Guardian заявил, что команда Хана подверглась "нескольким формам угроз и сообщений, которые можно рассматривать как попытки оказать неправомерное влияние на его деятельность". В офисе прокурора МУС не уточнили, кто стоит за такими атаками, но подчеркнули, что Хан никогда не встречался с Коэном.

Авторы публикации в The Guardian анонсировали, что вышедший сегодня текст — часть большого расследования, которое британская газета провела вместе с израильско-палестинским проектом +972 Magazine и ивритоязычным изданием Local Call. В нем будет описано, как "несколько израильских спецслужб вели тайную "войну" против МУС на протяжении почти целого десятилетия".

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