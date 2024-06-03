Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что подписал закон "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об "иноагентах". Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Как отмечает Paper Kartuli, закон вступит в силу на 15-й день после его официального опубликования.

Согласно закону об "иноагентах", в Грузии будет создан публичный реестр, в который попадут все некоммерческие организации и СМИ, получающие более 20% своего финансирования из иностранных источников. "Организации, проводящие интересы иностранной силы" будут обязаны предоставлять финансовую отчетностью государству. Нарушение закона влечет штрафы до 25 тысяч лари (около 8300 евро).

Правящая партия "Грузинская мечта" вносила законопроект в парламент дважды. В марте 2023 года инициатива была отозвана в связи с массовыми протестами против принятия закона. Спустя год депутаты вновь начали рассматривать законопроект, и 14 мая он был принят несмотря на многотысячные демонстрации.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон об "иноагентах" вето, однако парламент смог преодолеть его, собрав необходимое число голосов от представителей правящей партии.

Оппозиция называет закон калькой с аналогичного российского. Представители Евросоюза предупредили, что принятие закона об "иноагентах" помешает Грузии вступить в ЕС.

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