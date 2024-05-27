Целью совместного визита министров иностранных дел Балтии и Исландии в Грузию было открыто выразить свою обеспокоенность развитием событий в стране, однако, как суверенное государство, Грузия имеет естественное право на свою собственную правовую систему, заявила в пятницу министр иностранных дел Байба Браже в программе Kāpēc.

Грузия привлекла международное внимание протестами из-за попыток ее правительства принять закон об "иностранных агентах влияния", аналогичный российскому. Закон может нанести вред демократии в Грузии и вступлению страны в ЕС. Несмотря на массовые протесты и тот факт, что более 80% грузин поддерживают вступление в ЕС, пророссийское правительство, большинство в котором контролируется партией "Грузинская мечта", приняло закон в третьем чтении. Президент наложила на закон вето, и пока неясно, как поступит грузинский парламент.