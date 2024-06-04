Правительства западных стран обсуждают меры, которые можно принять в ответ на диверсии в разных частях Европы. За организацией атак, по данным спецслужб, стоят российские власти. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявления официальных лиц.

"Россия пытается дать понять, что она всемогуща и может беспокоить наши общества, [...] чтобы посеять страх и найти способы сделать нашу жизнь более несчастной. Это также проверка нашей реакции, потому что, если мы не ответим, число атак увеличится", — заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

По его словам, страны НАТО "пытаются выяснить", как отреагировать на диверсии и саботаж, не прибегая к пятой статье Договора о Североатлантическом альянсе. Эта статья подразумевает, что нападение на одну из стран НАТО означает нападение на весь блок. "Мы не собираемся запускать ракеты по России из-за столь мелкомасштабных инцидентов", — подчеркнул глава государства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что на недавней встрече министров иностранных дел стран НАТО в Праге "почти все союзники" так или иначе поднимали вопрос противодействия российским гибридным атакам на Европу. "Мы знаем, что они задумали, и при необходимости будем реагировать как индивидуально, так и коллективно", — заявил глава Госдепа.

Среди таких атак власти разных стран называли поджоги складов в Польше, глушение сигнала GPS над странами Балтии, диверсии на железных дорогах, кибератаки и распространение дезинформации.

Однако методы противодействия, которые могли бы использовать европейские правительства, пока что не определены. Советник одного из западных лидеров по обороне на условиях анонимности посетовал в разговоре с FT, что страны НАТО серьезно отстали от России в методах ведения гибридной войны (и, соответственно, отражения таких нападений).

Одна из очевидных проблем — выявление связи между исполнителями атак, которых удалось обнаружить и даже задержать, и заказчиком. Часто нападения организуют граждане третьих стран, чью связь с российскими спецслужбами необходимо дополнительно доказывать. Это, в свою очередь, дает Кремлю возможность отрицать свою причастность.

По мнению неназванного офицера западной контрразведки, такую тактику спецслужбы РФ стали использовать после массовой высылки шпионов, приписанных к российским дипмиссиям, из европейских стран. Собеседник FT считает, что теперь Кремль нередко обращается к представителям преступного мира — с одной стороны, это показывает эффективность санкций, с другой говорит о новых рисках, в том числе возможном дополнительном ущербе при проведении диверсий.

Другая сложность — разработка и реализация такой стратегии сдерживания, которая одновременно подразумевает "убедительное возмездие" и не опирается на "неэтичные или незаконные методы вроде тех, которые использует Россия".

Одной из компромиссных мер считается расширение ограничений для российских дипломатов в Европе. Так, недавно власти Польши ограничили возможности по перемещению внутри страны работников дипмиссий РФ. Принятие аналогичного решения на уровне всей шенгенской зоны уже давно лоббирует Чехия.

Другим вариантом называют начало информационной кампании, направленной на жителей России и посвященной продолжающемуся вторжению РФ в Украину. "Если вы среднестатистический россиянин, не должно пройти и дня, чтобы вам не напомнили об огромных потерях, понесенных российскими войсками", — объясняет суть инициативы экс-сотрудник Госдепа, аналитик Элиот Коэн.

Однако разнообразие форм гибридных атак, их непредсказуемость и ассиметричность затрудняют разработку какой-либо единой стратегии, подытоживает FT. "Мы должны иметь возможность обсуждать все виды [ответных] инструментов. Я не говорю, что все из них можно использовать. Но если мы ограничим самих себя без каких-либо дискуссий, мы просто пригласим Россию к дальнейшим изобретательным действиям — а они мастера гибридной войны", — считает Ринкевич.

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