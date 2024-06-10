На саммит мира по Украине, который пройдет недалеко от Люцерна в середине июня, зарегистрировались 90 стран и организаций. Об этом сообщило правительство Швейцарии.

Президент страны Виола Амхерд уточнила, что 80 делегаций, официально подтвердивших свое участие в конференции, будут представлять государства из всех регионов мира, еще 10 — различные международные организации, в том числе ООН. Ранее в офисе президента Украины сообщали, что свое участие в швейцарском саммите подтвердили представители 107 стран.

"Все государства, представленные на саммите, должны будут внести свои идеи и видение того, как достичь справедливого и прочного мира в Украине", — подчеркнули в швейцарском МИД. Президент страны охарактеризовала встречу как первый шаг на пути к устойчивому миру.

Россию на встречу не пригласили, однако, как заявили в правительстве Швейцарии, целью конференции станет "совместная разработка дорожной карты", которая позволила бы в дальнейшем вовлечь РФ и Украину в мирный процесс.

Отсутствие представителей России на саммите побудило влиятельных союзников Москвы, таких как Китай, отказаться от участия в конференции. Это снизило ожидания какого-либо крупного прорыва на переговорах.

В то же время, как сообщил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, на встрече будут обсуждаться такие вопросы, как необходимость ядерной и продовольственной безопасности, свобода судоходства, а также гуманитарные вопросы, в том числе касающиеся военнопленных.

Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня на горном курорте Бюргеншток близ города Люцерн. Среди участников встречи — президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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