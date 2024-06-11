В следующем месяце Украина получит первые 1,5 млрд евро доходов, которые принесли замороженные в ЕС российские активы. Об этом на проходящей в Берлине конференции по восстановлению Украины заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы всегда говорили, что Россия должна понести ответственность за свои преступления. И теперь мы заставляем Россию заплатить", — отметила фон дер Ляйен.

В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, 90% средств пойдут на оборону Украины, еще 10% — на восстановление страны.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС также выделит Украине дополнительные 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Эти деньги пойдут на проведение в стране антикоррупционных и других реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, а также на привлечение инвестиций в Украину.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти западных стран заморозили хранившиеся в их юрисдикции активы Центробанка РФ на сумму около 260 млрд евро. Подавляющее большинство этих активов находилось на территории Евросоюза. Киев последовательно требует передать их на восстановление зданий и инфраструктуры, разрушенных в ходе войны.

В середине мая страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине будут передавать доходы от замороженных российских активов. По предварительным оценкам, речь идет примерно о 5 млрд евро ежегодно.

Кремль неоднократно угрожал Брюсселю судами и "ассиметричными" мерами в случае использования его активов для помощи Киеву.

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