Foto: AP/Scanpix/LETA

В следующем месяце Украина получит первые 1,5 млрд евро доходов, которые принесли замороженные в ЕС российские активы. Об этом на проходящей в Берлине конференции по восстановлению Украины заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы всегда говорили, что Россия должна понести ответственность за свои преступления. И теперь мы заставляем Россию заплатить", — отметила фон дер Ляйен.

В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, 90% средств пойдут на оборону Украины, еще 10% — на восстановление страны.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС также выделит Украине дополнительные 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Эти деньги пойдут на проведение в стране антикоррупционных и других реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, а также на привлечение инвестиций в Украину.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти западных стран заморозили хранившиеся в их юрисдикции активы Центробанка РФ на сумму около 260 млрд евро. Подавляющее большинство этих активов находилось на территории Евросоюза. Киев последовательно требует передать их на восстановление зданий и инфраструктуры, разрушенных в ходе войны.

В середине мая страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине будут передавать доходы от замороженных российских активов. По предварительным оценкам, речь идет примерно о 5 млрд евро ежегодно.

Кремль неоднократно угрожал Брюсселю судами и "ассиметричными" мерами в случае использования его активов для помощи Киеву.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit