Принятие Европейским Союзом 14-го пакета санкций против России затянулось, хотя председательствующая в настоящий момент в ЕС Бельгия собиралась объявить о нем еще к началу саммита G7 в Италии 13 июня. Согласование нового пакета неожиданно натолкнулось на возражения ФРГ. После этого СМИ облетела фраза неназванного высокопоставленного европейского чиновника о том, что "Германия стала новой Венгрией". Ведь до сих пор против ужесточения санкционного режима в отношении РФ периодически выступал венгерский премьер Виктор Орбан. Неужели теперь такую роль взял на себя Олаф Шольц?

"Фраза, конечно, звучит круто, но это полная чушь. Мы ведь хотим найти решение", - возразил канцлер ФРГ в интервью немецкому телеканалу Welt TV на полях саммита "большой семерки". Олаф Шольц заверил: он не блокирует, идет всего лишь дискуссия о конкретном содержании отдельных пунктов. По словам германского лидера, "тут практический, а не принципиальный вопрос", а потому он считает, что решение скоро будет найдено.

Запрет на перевалку российского СПГ в портах ЕС

Проблема явно не в намеченных санкциях против сжиженного природного газа из России. Покупка трубопроводного газа у "Газпрома" в Евросоюзе по-прежнему не под санкциями, и накладывать их на импорт российского СПГ Брюссель тоже не собирается, чтобы не вызывать скачка цен на этот энергоноситель.

Предполагаются два других запрета: использовать порты ЕС в качестве перевалочных пунктов для дальнейшей отправки российского СПГ в страны Азии и инвестировать средства европейских компаний в СПГ-проекты в РФ, например, в незамерзающем порту Мурманска.

Первый из этих двух запретов может уже предстоящей зимой нанести значительный материальный ущерб компании "Новатэк" и ее проекту "Ямал СПГ". Ведь после замерзания Северного морского пути она не сможет экспортировать свою продукцию в Китай и другие азиатские страны через порты ЕС, перегружая ее там с немногочисленных арктических танкеров на обычные.

В результате ей придется либо использовать для проводки судов на восток ледоколы, что сильно увеличит транспортные издержки, либо полностью прекратить поставки в Азию и весь газ отправлять в Европу. Это собьет цены в ЕС, что выгодно европейцам, а у российских компаний - как у "Новатэка", так и у "Газпрома" - упадет выручка.

Были опасения, что камнем преткновения при принятии 14-го пакета санкций станет именно вопрос о сжиженном газе, поскольку на его перевалке зарабатывают порты Нидерландов, Испании, Франции и особенно бельгийский Зебрюгге. Однако Бельгия, наоборот, стремится обеспечить утверждение пакета до окончания своего председательства в ЕС 30 июня, после чего оно на полгода перейдет к Венгрии.

И даже Франция, как видим, не сопротивляется такому решению, хотя французская энергетическая компания TotalEnergies является, с долей в 20%, одним из совладельцев совместного предприятия "Ямал СПГ" и при ограничении его деятельности в ЕС неизбежно потеряет часть доходов. В данном случае у Германии возражений как раз нет, тем более, что ее плавучие терминалы по приему СПГ, в отличие от европейских стационарных терминалов с большими резервуарами для его временного хранения, при перевалке российского сжиженного газа вообще не используются.

Ужесточение борьбы с обходом санкций ЕС

Тем удивительнее оказалось то, что принятие очередного пакета санкций забуксовало не из-за перечисленных стран, а из-за Германии (хотя с самого начала было понятно, что речь идет именно о временной задержке, поскольку опыт предыдущих 13 пакетов показывает: рано или поздно их согласовывают, что бы там поначалу ни говорила все та же Венгрия).

Судя по сообщениям немецких СМИ, ссылающимся на источники в Брюсселе, камнем преткновения стал вопрос о том, как сделать более эффективными уже введенные Евросоюзом санкции, иными словами - как бороться с их обходом. Прежде всего с тем, что в России назвали параллельным импортом, когда западную продукцию закупают не напрямую у ее производителей, а через посредников в других странах, например в Турции или Казахстане.

Причем речь идет как о попавших под санкции товарах, так и о тех, которые сами производители после начала полномасштабной российской агрессии против Украины отказались поставлять в РФ, к примеру: об автомобилях и запчастях к ним.

Нужно гарантировать, чтобы товары, экспортируемые из Германии в Южную Америку, Азию или Африку, "не попадали бы потом обходными путями в Россию", подчеркнул Олаф Шольц в интервью Welt TV. Но при этом он отметил, что одновременно необходимо "обеспечить немецкому бизнесу возможность продолжать свою деятельность".

Тут следует учитывать, что Германия отличается от целого ряда других стран ЕС особенно высокой долей обрабатывающей промышленности в структуре своей экономики, причем львиная доля выпускаемой индустриальной продукции идет на экспорт.

Спорный пункт о юридической ответственности фирм ЕС

Особое беспокойство у канцлера ФРГ вызвало предложение не только обязать компании из ЕС вносить в контракты с оптовыми покупателями своей продукции в третьих странах пункт о запрете на ее перепродажу в Россию, но и ввести юридическую ответственность европейских фирм и их зарубежных филиалов за нарушение данного пункта.

В Берлине сочли, что в результате экспортеры окажутся в крайне ненадежной с правовой точи зрения ситуации, поскольку им придется отвечать за действия своих многочисленных зарубежных деловых партнеров, которых европейским компаниям на практике трудно или даже невозможно контролировать.

Поэтому, по сообщениям источников в Брюсселе, правительство Германии потребовало полностью отказаться от пункта юридической ответственности зарубежных филиалов европейских фирм за перепродажу своей продукции в Россию или хотя бы смягчить это требование, распространив его только на строго ограниченное число наименований промышленной продукции.

Вполне возможно, что взаимоприемлемое решение будет найдено уже вечером 19 июня во время очередной встречи в Брюсселе послов стран Евросоюза. В таком случае 14-й пакет санкций ЕС против России можно будет официально утвердить и ввести в действие до конца текущего месяца.

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