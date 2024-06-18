В четверг, 18 июня, правительство поддержало позицию Министерства юстиции и принял решение подать апелляции на приговоры Суда Европейского союза, которые отменяют санкции ЕС в отношении миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана. Петр Авен до сих пор является гражданином Латвии.

Латвия продолжает поддерживать Украину, осуждая агрессию и полномасштабное вторжение России в Украину, и в нынешних геополитических условиях подает апелляционные жалобы по делам Авена и Фридмана.

Подавая апелляции, Латвия просит суд ЕС отменить приговоры и не отменять ранее примененные к обоим предпринимателям санкции.

Министерство юстиции утверждает, что применение санкций и к Авену, и к Фридману опиралось на доказательства активной материальной или финансовой поддержки российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.

Решение подать апелляцию на приговор Суда ЕС может Совет ЕС и страна-участница ЕС.

Латвия была среди тех стран ЕС, которые призывали Совет ЕС подать апелляцию. Однако, прислушавшись к рекомендации своей Юридической службы и мнению большинства стран ЕС, Совет ЕС не стал этого делать.

Срок обжалования по делу Авена и Фридмана - 20 июня.

Как уже сообщалось, Суд ЕС отменил решение Совета ЕС о санкциях в отношении Петра Авена и Михаила Фридмана, введенных 28 февраля 2022 года.

Латвия сразу обозначила свою позицию, призвав Совет ЕС подать апелляцию.

В свою очередь, адвокат Янис Карклиньш, представляющий интересы Петра Авена, агентству LETA ранее сказал, что Латвия, затребовав подачу апелляции, действует под влиянием эмоций, не оценивая приговор, поскольку он "абсолютно юридически правильный и полностью разрушительный".

Адвокат признал, что введение санкций в начале войны было обоснованным политическим действием, но в дальнейшим санкционную политику нужно было совершенствовать, чтобы она была эффективной и целенаправленной. А именно, следовало оценить, означает ли тот факт, что компания, в которой Авен является миноритарным участником, платит налоги в России, что он поддерживает войну.

"Если это так, то тогда все предприятия Запада, которые работают в России, поддерживают аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", - сказал адвокат.

Санкции против Авена и Фридмана продлеваются каждые шесть месяцев, и по существу у них есть право оспаривать каждое такое решение, однако до сих пор это не делалось.

В приговоре Суда ЕС указано, что ни в один из первоначальных правовых актах обоснование санкций против Авена и Фридмана недостаточно аргументировано. Следовательно, включение Авена и Фридмана в списки лиц, подлежащих санкциям, не было оправданным. В отношении последующего сохранения этих лиц в санкционных списках Генеральный суд Суда ЕС постановил, что Совет ЕС не предоставил дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые первоначально полагались.

Петр Авен и Михаил Фридман - акционеры "Alfa Group". В эту группу входит один из крупнейших банков России "Alfa Bank".

Суд считает, что хотя доводы, выдвинутые Советом ЕС, могут доказать некую связь Авена и Фридмана с Владимиром Путиным или близкими к нему лицами, они не позволяют установить, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским чиновникам, ответственным за аннексию Крыма.

Авен и Фридман попали под санкции США, Великобритании, ЕС и других стран, поскольку эти страны считают, что они являются людьми, близкими к Владимиру Путину, и служат интересам Кремля, в том числе, в том, что касается российской агрессии в Украине. Украина также ввела собственные санкции в отношении Фридмана и Авена.

У Петра Авена есть гражданство Латвии. С момента военного вторжения России в Украину в 2022 году он вместе с семьей живет в Латвии. Михаил Фридман, который является гражданином Израиля, продолжает жить в России.

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