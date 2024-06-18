Юридическая служба Совета ЕС рекомендует не оспаривать приговор Суда ЕС, отменяющий санкции в отношении миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана, сообщило агентство LETA со ссылкой на неофициальную информацию. Именно Латвия призывала Совет ЕС подать такую апелляцию, а Петр Авен при этом по-прежнему сохраняет гражданство Латвийской Республики.

Окончательное решение о том, оспаривать ли приговор Генерального суда ЕС в Верховной палате Суда ЕС, обычно принимается в Совете ЕС, в котором представлены руководители исполнительной власти стран ЕС.

Срок обжалования по делу Авена и Фридмана - 20 июня.

Как уже сообщалось, Суд ЕС отменил решение Совета ЕС о санкциях в отношении Петра Авена и Михаила Фридмана, введенных 28 февраля 2022 года. Латвия призвала Совет ЕС подать апелляционную жалобу.

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии проинформировало, что правовые акты, которыми были продлены первоначально введенные санкции, остаются в силе.

"Решение об отмене действующих санкций может принять Совет ЕС, и до принятия такого решения санкции в отношении указанных лиц остаются в силе, а имущество таких лиц, их финансовые средства и хозяйственные ресурсы заморожены, также запрещено предоставлять их указанным лицам", - подчеркивали ранее в МИД.

В свою очередь, адвокат Янис Карклиньш, представляющий интересы Петра Авена, агентству LETA ранее сказал, что Латвия, затребовав подачу апелляции, действует под влиянием эмоций, не оценивая приговор, поскольку он "абсолютно юридически правильный и полностью разрушительный".

Адвокат признал, что введение санкций в начале войны было обоснованным политическим действием, но в дальнейшим санкционную политику нужно было совершенствовать, чтобы она была эффективной и целенаправленной А именно, следовало оценить, означает ли тот факт, что компания, в которой Авен является миноритарным участником, платит налоги в России, что он поддерживает войну.

"Если это так, то тогда все предприятия Запада, которые работают в России, поддерживают аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", - сказал адвокат.

Санкции против Авена и Фридмана продлеваются каждые шесть месяцев, и по существу у них есть право оспаривать каждое такое решение, однако до сих пор это не делалось.

В приговоре Суда ЕС указано, что ни в один из первоначальных правовых актах обоснование санкций против Авена и Фридмана недостаточно аргументировано. Следовательно, включение Авена и Фридмана в списки лиц, подлежащих санкциям, не было оправданным. В отношении последующего сохранения этих лиц в санкционных списках Генеральный суд Суда ЕС постановил, что Совет ЕС не предоставил дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые первоначально полагались.

Петр Авен и Михаил Фридман - акционеры "Alfa Group". В эту группу входит один из крупнейших банков России "Alfa Bank".

Суд считает, что хотя доводы, выдвинутые Советом ЕС, могут доказать некую связь Авена и Фридмана с Владимиром Путиным или близкими к нему лицами, они не позволяют установить, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским чиновникам, ответственным за аннексию Крыма.

Авен и Фридман попали под санкции США, Великобритании, ЕС и других стран, поскольку эти страны считают, что они являются людьми, близкими к российскому диктатору Путину, и служат интересам Кремля, в том числе, в том, что касается российской агрессии в Украине. Украина также ввела собственные санкции в отношении Фридмана и Авена.

У Петра Авена есть гражданство Латвии. С момента военного вторжения России в Украину в 2022 году он вместе с семьей живет в Латвии. Михаил Фридман, который является гражданином Израиля, продолжает жить в России.

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