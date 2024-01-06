Миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман хотят возмещения ущерба от национализации украинских подразделений Альфа-Банка. Связанная со структурами банка люксембургская компания ABH Holdings SA, главными акционерами которой они являются, подала судебный иск против Украины. Ущерб миллиардеры оценивают более чем в один миллиард долларов.

Как сообщает "Радио Свобода", иск подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, который входит в группу организаций Всемирного банка. В заявлении компании сказано, что украинские власти незаконно отобрали банк у владельцев и принудительно национализировали его, "сочетая методы корпоративного рейдерства и извлекая прибыль из войны".

Украинское отделение Альфа-Банка после начала полномасштабной войны России в Украине было переименовано в Sense Bank, а его владельцы отстранены от управления. Летом 2023 года решением Кабинета министров Украины банк был национализирован.

Сооснователи "Альфа Груп" — миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман — находятся под санкциями США, Великобритании и Евросоюза, а также других западных стран. У Петра Авана есть латвийское гражданство, и сейчас он живет в Латвии. Поскольку оба миллиардера считаются близкими к Путину, Латвия рассматривает возможность лишить Авена гражданства.

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