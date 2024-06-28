"Если бы все зависело только от Украины, войны не было бы", — заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи со своей словенской коллегой Наташей Пирц Мусар в Киеве. Он обвинил Владимира Путина в том, что именно тот не желает завершения войны.

По словам Зеленского, Украина работает над тремя составляющими мирного плана для следующего саммита мира: энергетика, продовольственная безопасность, обмены военнопленными. Это приоритетные направления, но параллельно идет работа над другими составляющими формулы мира. Подробный мирный план будет готов к концу года, указал украинский лидер.

Зеленский также рассказал об участии Украины в ближайшем саммите НАТО, который начнется в Вашингтоне 9 июля. По словам украинского президента, там будет обсуждаться коалиция ПВО для защиты украинского неба, в частности, новые поставки систем Patriot, дальнейшая помощь ВСУ и формат работы государств-гарантов безопасности Украины, с которыми Киев уже подписал соглашения.

"Мы хотим мира, но должны быть сильными", — сказал Зеленский и подчеркнул, что Украина нарастила производство дронов, РЭБ и артиллерии, но параллельно необходимо дорабатывать мирный план.

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