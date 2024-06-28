Делегация Шри-Ланки на встрече с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко и заместителем главы Минобороны Александром Фоминым подняла вопрос о выплате компенсаций за убитых и раненых граждан страны, служивших по контракту в российской армии, сообщило посольство Шри-Ланки в Москве.

Встреча шри-ланкийской делегации во главе с министром иностранных дел страны Таракой Баласурией и российской стороны прошла 26–27 июня.

По информации посольства, речь шла о 17 погибших гражданах страны, о тяжелом положении тех, с кем невозможно связаться, а также о возможности досрочного расторжения контрактов и добровольного возвращения шри-ланкийцев из армии.

Делегация Шри-Ланки предложила создать совместный рабочий комитет, который будет регулярно встречаться для решения проблем служащих в российской армии шри-ланкийцев. Обе стороны, говорится в сообщении, согласились продолжить переговоры по рассматриваемым вопросам.

В МИД России сообщили, что на встрече, прошедшей 26 июня в Москве, обсуждались "наиболее актуальные вопросы российско-ланкийской повестки дня", а также была "подтверждена обоюдная заинтересованность в поддержании динамики двустороннего диалога", в том числе "в политической и торгово-экономической сферах".

В мае 2024 года правительство Шри-Ланки открыло расследование в связи с вербовкой граждан страны на войну в Украине. По информации властей Шри-Ланки, по меньшей мере 16 человек числились на тот момент погибшими, еще 37 человек — ранеными. Более десяти человек, вероятно, удерживались в плену.

Министр иностранных дел Тарака Баласурия заявил, что шри-ланкийцев обманом вынудили поехать в Россию, пообещав хорошие зарплаты и привилегии, включая российское гражданство. По его словам, ведомство получило 455 жалоб от граждан, но реальное их число, по его оценке, могло быть намного выше. Агентство AFP писало, что в рекламе, размещенной в вотсап-группах, шри-ланкийцам обещали ежемесячную зарплату более 2100 долларов, что в 13 раз превышает средний доход в стране.

После этого МИД Шри-Ланки заявил, что Москва по итогам переговоров согласилась больше не вербовать шри-ланкийцев. Тогда же была достигнута предварительная договоренность о встрече в июне.

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