Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля приедет в Киев с визитом — первым после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников.
Как отмечает издание, Орбан посетит Украину на следующий день после того, как к Венгрии перешло председательство в Совете ЕС.
Среди лидеров стран Евросоюза и НАТО Орбан, пишет FT, больше всего критиковал военную помощь Украине, а также не сразу поддержал начало переговоров о ее вступлении в ЕС.
Венгерский премьер — один из немногих лидеров иностранных государств, которые встречались с президентом РФ Владимиром Путиным после начала полномасштабной войны.
Помимо Орбана, почти все лидеры стран ЕС побывали в Киеве после начала российского вторжения в феврале 2022 года.
Президент Владимир Зеленский несколько раз приглашал Орбана посетить украинскую столицу. Ранее с визитами в Киев ездили представители венгерского правительства, но не сам премьер.