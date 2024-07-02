Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля приедет в Киев с визитом — первым после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников.

Как отмечает издание, Орбан посетит Украину на следующий день после того, как к Венгрии перешло председательство в Совете ЕС.

Среди лидеров стран Евросоюза и НАТО Орбан, пишет FT, больше всего критиковал военную помощь Украине, а также не сразу поддержал начало переговоров о ее вступлении в ЕС.

Венгерский премьер — один из немногих лидеров иностранных государств, которые встречались с президентом РФ Владимиром Путиным после начала полномасштабной войны.

Помимо Орбана, почти все лидеры стран ЕС побывали в Киеве после начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Президент Владимир Зеленский несколько раз приглашал Орбана посетить украинскую столицу. Ранее с визитами в Киев ездили представители венгерского правительства, но не сам премьер.

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