Государства-члены НАТО договорились предоставить военную помощь Украине в размере 40 млрд евро в 2025 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ожидается, что лидеры стран Североатлантического альянса подпишут документ о соответствующем обязательстве на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля. Государства НАТО "будут стремиться выполнить это обязательство путем пропорциональных взносов", пишет Reuters.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны альянса гарантировать Украине ежегодную помощь не менее чем в 40 млрд евро. "Речь идет о том, чтобы показать президенту России Владимиру Путину, что он не одержит победу в агрессивной войне против Украины", — заявил Столтенберг по окончании неформальной встречи с главами МИД стран НАТО в Праге 31 мая.

Сумма в 40 млрд евро примерно соответствует объему ежегодной западной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. На вопрос, как обеспечить справедливое распределение финансового бремени между странами альянса, Столтенберг ответил, что взнос каждого государства можно рассчитывать, исходя из объема ВВП. Это означало бы, что США, Германии, Великобритании, Франции и Италии пришлось бы выделять значительно больше средств, чем другим странам НАТО.

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